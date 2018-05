Nuevas imágenes de radar proporcionaron evidencia contundente de que no hay salones ocultos dentro de la tumba del rey Tutankamón, señaló el Ministerio de Antigüedades de Egipto, con lo que puso fin a las expectativas de encontrar algo nuevo en ese monumento arqueológico.

Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, dijo que un equipo italiano llevó a cabo estudios exhaustivos con un radar de penetración en el terreno que mostraron que la tumba no contenía ningún muro oculto como se sospechaba anteriormente.

Francesco Porcelli, de la Universidad Politécnica de Turín, presentó los hallazgos en una conferencia internacional en El Cairo.

"Nuestro trabajo muestra de manera concluyente que no hay cámaras ocultas ni corredores adyacentes a la tumba de Tutankamón", dijo Porcelli. "Como saben, había una teoría que argumentaba la posible existencia de dichas cámaras, pero desafortunadamente nuestro trabajo no respalda esa teoría".

En 2015, el egiptólogo británico Nicholas Reeves insinuó, tras un análisis con escáneres láser de alta definición, que la tumba de la reina Nefertiti podría estar oculta detrás de los murales de la famosa tumba del rey niño. El descubrimiento despertó un interés masivo. En un principio las autoridades se apresuraron a respaldar la teoría, pero posteriormente se distanciaron y terminaron rechazándola.

El ministerio señaló que dos escaneos anteriores efectuados por científicos japoneses y estadounidenses habían proporcionado resultados no concluyentes, pero insistió en que la última información recabada demuestra que la tumba no oculta secretos de ese tipo. "Se concluyó, con un alto nivel de seguridad, que la hipótesis concerniente a la existencia de cámaras ocultas o corredores adyacentes a la tumba de Tutankamón no está respaldada por los datos de los radares", afirmó en su comunicado.

El ministerio ha trasladado gradualmente las pertenencias del rey Tutankamón a un nuevo museo ubicado en las afueras de El Cairo, cerca de las pirámides de Giza, para que sean restauradas antes de ser exhibidas. El traslado de las invaluables pertenencias se ha convertido en un tema especialmente delicado.

En 2014, la barba adherida a la máscara de oro del monarca egipcio fue desprendida accidentalmente y vuelta a unir apresuradamente con un compuesto de pegamento epóxico, lo que provocó indignación entre los arqueólogos.

La cuarta edición de la Conferencia Internacional de Tutankamón en El Cairo, donde Porcelli presentó los hallazgos —el sondeo con radar más extenso del sitio hasta la fecha—, contó con la presencia de una amplia gama de egiptólogos y arqueólogos de distintas partes del mundo.

Durante la conferencia, el ministro de Antigüedades Khaled al-Anani dijo que la primera fase del nuevo museo, incluidos los salones dedicados al rey Tutankamón, se completará a fines del año, pero indicó que aún no se decide la fecha de una apertura parcial de la institución.

Hoy en día, el museo alberga más de 43.200 artefactos, de los cuales más de 4.500 pertenecen al rey Tutankamón. Se prevé que todo el recinto esté listo para 2022.