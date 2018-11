Un médico cirujano de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca fue condenado a diez meses de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer la profesión luego de que en 2014 extirpó la vesícula a una mujer que debía operar de hemorroides, informaron hoy fuentes judiciales.

El juez en lo Correccional bahiense José Luis Ares condenó en juicio abreviado al cirujano Luis Caviglia, de 72 años, por "lesiones culposas gravísimas" a la paciente, indicaron.

La mala práctica médica ocurrió el 10 de noviembre de 2014 en uno de los quirófanos del hospital privado "Raúl Matera", donde Caviglia en su condición de médico tratante y jefe del servicio de cirugía extirpó la vesícula de Gloria Kraemer en vez de hacerle una operación de hemorroides que él mismo había indicado.

El juez Ares señaló que luego de la operación errónea, Kraemer "comenzó a sentir profundos dolores abdominales, sumados a los propios del diagnóstico por el cual se había ordenado la intervención".

Apuntó que la mujer quedó en un estado de pánico, por lo que las enfermeras llamaron a Caviglia, quien "frente a los familiares y amigos" de la paciente "manifestó su error en la intervención realizada".

"Lo que a mí me dolió es que el doctor Caviglia jamás me pidió perdón, sino que solo se lamentó por su carrera, por su familia y no por mi situación", según declaró Kraemer en la causa instruida por el juez Ares.