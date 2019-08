Condenan a un periodista a 5 años y medio de prisión por estafas reiteradas

Un periodista y especialista en economía fue condenado a cinco años y medio de prisión por haber estafado a decenas de ahorristas en cerca de cuatro millones de dólares, en un fallo que se conoció hoy en los Tribunales de Mar del Plata, en el que además lo obligan a devolver el dinero que se quedó de sus víctimas, más los intereses.

Se trata del periodista Daniel “Cacho” Viglione (61 años), quien fue condenado tras un juicio oral por la jueza Ana Fernández, del Juzgado Correccional 2 de Mar del Plata, que además decidió absolver a la otra imputada que llegó al debate, María Delia Larsen.

El fallo, que se conoció hoy, fue inferior a lo que habían solicitado tanto la fiscalía, representada por David Bruna, de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, como los representantes de los distintos particulares damnificados.

En su alegato, el fiscal Bruna había pedido que Viglione sea condenado a 9 años y 4 meses de prisión por el delito de “estafas reiteradas en concurso real” y que Larsen reciba una pena de 4 años y 8 meses como “partícipe necesaria” del mismo delito.

Para el fiscal, durante el debate oral quedaron acreditadas 74 estafas y consideró que “con la finalidad de obtener el dinero” de los ahorristas, los imputados “se valían de la credibilidad que les daba su participación en ciclos radiales” sobre mercados financieros, como el programa que Viglione condujo en la señal local de Radio Mitre hasta que se amontonaron las denuncias.

A su planteo y pedido de penas adhirieron dos de las querellas intervinientes en el juicio por parte de ahorristas damnificados, a cargo de Liliana Pérez y César Enz, mientras que Martín Ferrá, representante de otra víctima, solicitó seis años de prisión únicamente para Viglione.

En tanto, Julio Razona, representante de 68 víctimas, había pedido que Viglione y Larsen sean condenados a 50 años de prisión, el máximo permitido en el Código Penal para la suma de este tipo de delitos.

Tras conocer la sentencia, Razona dijo a Télam que la pena no era la esperada, ya que “Viglione lleva tres años en prisión así que ya esta en condiciones de pedir una detención domiciliaria, que esta prevista en el Código Penal”.

En el fallo, la juez hizo lugar a las acciones civiles por los montos probados durante el debate y le ordenó a Viglione “abonar esas sumas, sumado el daño material y los intereses que correspondan. Hasta que no devuelva ese dinero del que se hizo, sus bienes seguirán inhibidos”.

Sin embargo, el abogado Razona dijo que “si Viglione no tiene el dinero y no se sabe dónde está, no hay forma que pueda restituirlo”.

Viglione llegó a juicio acusado por 112 ahorristas de haberlos engañado tras entregarle distintas sumas de dinero desde 2008, para supuestas inversiones en mercados internacionales, por un total de 3.930.000 dólares.

Tras esas denuncias, el periodista escapó de Mar del Plata en octubre de 2016 y estuvo dos semanas prófugo, hasta que fue capturado en la provincia de Mendoza y trasladado a Unidad Penal 44 de Batán, donde se encuentra alojado actualmente.

Larsen, en tanto, nunca estuvo detenida en el marco de la causa y fue absuelta por la jueza, quien consideró “no quedó probado que conociera las acciones y/o maniobras de Viglione y, durante el proceso, fue catalogada como una empleada”.