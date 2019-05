Condenan a militar español a prisión por matar a una joven argentina

Un militar español fue condenado hoy a 17 años y 3 meses de prisión por haber estrangulado a una joven argentina en 2016, en un departamento de la ciudad de Las Palmas.

La Audiencia de Las Palmas declaró probado que el 23 de octubre de ese año, el soldado español Félix Daza Cabeza estranguló con una manguera de la ducha a su víctima. Por este motivo, lo consideraron culpable de los delitos de asesinato y de hurto, ya que además se quedó con algunas de sus pertenencias.

En su declaración en la primera audiencia del juicio, Cabeza reconoció que ese día fue al departamento de la víctima, a quien había contratado como prostituta durante una comunicación telefónica. Dijo también que hablaron por celular en reiteradas oportunidades aunque, hasta ese día, no la había conocido personalmente.

"La maté porque quise. Era una put... y no se va a reír más de mí", le dijo el soldado a un testigo, conforme a una declaración leída al tribunal por el fiscal del caso.

La fiscalía sostuvo que esas palabras revelaban una alevosía y una premeditación que convertían ese crimen en un asesinato, por el que pidió una condena de 21 años de cárcel.

Frente a ese planteo, el condenado aseguró que la mató "por accidente". El militar señaló que, una vez que habían terminado de mantener relaciones sexuales, ella se metió en la bañera cuando él iba a ducharse para irse, y lo animó a practicar "ciertos juegos" de tipo sadomasoquista que se le habrían ido de las manos.

"Consistía en que ella se enrollaba la manguera de la ducha en el cuello y tener sexo así, mientras corría el agua", detalló el soldado en su declaración.

A los pocos segundos, la joven argentina murió asfixiada, según esta versión. Sin embargo, para el tribunal, la muerte de la joven argentina "no fue accidental, ni fruto de un exceso no querido pero no evitado".