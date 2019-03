Matías Morla tiró la bomba y empiezan a observarse las primeras réplicas. El abogado y mano derecha de Diego Maradona reveló que el astro argentino "tiene tres hijos en Cuba y los va a reconocer".

Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Diego Fernando son los, hasta ahora, cinco hijos reconocidos del Diez. Si se confirma la noticia de estos tres hijos cubanos ya serían ocho los descendientes del ex campeón del mundo en México 1986.​

La palabra de su entorno más cercano estaba al caer. La primera en aparecer fue Gianinna, nombre que tiene tatuado Diego en su brazo derecho, quien se manifestó de una manera irónica.

"Faltarían tres para el equipo de 11", disparó la hija de Claudia Villafañe en clara alusión a los nuevos hijos que reconocería Maradona. La mamá de Benjamín ironizó con los jugadores que hacen falta para disputar un partido de fútbol profesional. "Tú puedes hacerlo", sumó la hija del Diez en su historia de Instagram.

Por su parte, Dalma arrojó: "Del odio pasó a ser fan!!!. Robás tanta plata y no te sirve de nada porque te quedaron espantosas esas teclas". Y luego aclaró: "Ni en pedo escucho ni veo la cantidad de mentiras que inventa. Solo vi una foto y me dio risa".

Y después, en su cuenta de Twitter, disparó sobre la situaciòn: "Pero por favor!!!! Estoy a punto de parir, NO ME ENTRAN LOS CORPIÑOS y ustedes pretenden que piense en otra cosa??? No puedo Juan Carlos, perdón Mabel, pero ACÁ SE HABLA DE LO IMPORTANTE!"