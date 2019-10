Citaron a los pilotos de Austral que filmaron el superclásico desde el aire

Desde el estadio Monumental suelen verse a los aviones que apuntan al Aeroparque Jorge Newbery, que está apenas un par de kilómetros más adelante. Y los pasajeros que viajan del lado derecho de un avión que aterriza en el aeropuerto porteño casi lo tienen al alcance de la mano. Tan cerca está que los pilotos de Austral de un vuelo del martes no pudieron evitar la tentación de filmar con sus teléfonos celulares el espectáculo de fuegos artificiales en el preciso momento en que River saltaba a la cancha para jugar el superclásico con Boca. Ahora Austral abrió una investigación y citó a ambos pilotos, que según el protocolo deberían haber estado prestando atención solamente al instrumental de vuelo.

El vuelo 2779 de Austral proveniente de Mendoza estaba en plena maniobra de aterrizaje en la noche del martes, mientras a su alrededor llovían los fuegos artificiales de la cancha de River y se veía a los hinchas millonarios que alentaban a su equipo. Los pilotos filmaron la fiesta que se vivía en el Monumental, los videos se viralizaron y ahora deberán dar explicaciones sobre lo ocurrido.

Si bien no estaría previsto que los pilotos sean sancionados, ambos deberán hacer su descargo.

Embed

El expiloto de Aerolíneas Argentinas Rogelio Cirigliano le dijo a Clarín que "el procedimiento dice que los pilotos no pueden estar haciendo otra cosa que no sea prestar atención al instrumental. Lo cierto es que los aviones se aproximan a la pista con piloto automático y en este caso se ve que está en una perfecta ubicación y no había inconvenientes a pesar de la distracción de los comandantes".