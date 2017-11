Cientos de personas rezaron por la tripulación del submarino

Cientos de personas se congregaron esta tarde en la entrada de la base naval de Mar del Plata, donde rezaron el rosario para pedir "la pronta aparición con vida de la tripulación y el submarino ARA San Juan ", desaparecido desde el pasado miércoles.

El encuentro, del que participaron vecinos de la zona y personas que se habían acercado a pegar carteles a modo de homenaje u ofrenda, fue organizado por la parroquia de Asunción de la Virgen de esa ciudad.

"Simplemente quisimos aportar desde nuestro lugar, desde la oración, por una cuestión de fe, de convicción de que podemos ayudar con lo que hacemos: pidiéndole a Dios y a la virgen que intercedan para que estos chicos aparezcan sanos y salvos cuanto antes", expresó a Télam Ricardo Ibáñez, uno de los organizadores.

El grupo al que pertenece Ibáñez se reúne a diario a rezar "por una cuestión de devoción", pero ayer decidieron entre varios de sus integrantes acercarse a entregar rosarios a los familiares de los marineros buscados.

"No era la idea exhibirlo y que vaya a los medios. Ayer este encuentro se dio en la capilla de la base, pero hoy vino mucha más gente y fue más grande de lo que pensábamos", admitió el coordinador, para quien la preocupación pasa también por los familiares "porque el que espera, desespera".

Según explicó, uno de los disparadores de la actividad surgió luego de que escuchara una de las entrevistas que le hicieron al padre de la única tripulante mujer del submarino, quien contó que "se enteró de la noticia de la pérdida por la radio cuando se despertó, como todos los días, a rezar el rosario".

"Uno se siente conmovido. Vemos que hay mucha gente que está unida en la oración. Tenemos esperanza y confiamos en el poder de la fe para que interceda la virgen", aseguró Ibañez.

Mariana Bizarri, una de las vecinas que se acercó al grupo de oración, agregó que "más allá de las cuestiones técnicas, estamos poniendo nuestros deseos y esperanzas en que todo se solucione cuanto antes".

"Hoy vemos cómo están los avances tecnológicos más importantes del mundo en la búsqueda del submarino y que, por ahora, no es suficiente. Ahí es donde se ve que no es sólo una cuestión de esfuerzo humano, sino que también tenemos que tener ayuda de Dios para que se logre lo que los humanos no podemos hacer".

El objetivo del grupo pasa ahora porque esa cadena de oración "se extienda a los que no pudieron asistir a la base y que, desde distintos puntos del país, se sumen al pedido espiritual", retomó Ibáñez.

"Ojalá que el submarino aparezca rápido y mañana estemos de nuevo acá para rezar en agradecimiento por la aparición, que es lo que más queremos. Ponemos todo en las manos de María", cerró el organizador.