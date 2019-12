Científicos crearon los primeros híbridos entre mono y cerdo

Un grupo de científicos de China creó los dos primeros híbridos entre cerdo y mono como parte de una investigación que busca formas de cultivar órganos humanos en animales con el fin de trasplantarlos.

Los dos lechones fallecieron a la semana de su nacimiento.

Los animales contaban con material genético de macacos en varios tejidos de su cuerpo, incluyendo los del corazón, pulmón, hígado, bazo y piel, aunque la proporción de células era muy baja.

El experimento estuvo a cargo de los investigadores del Laboratorio de Células Madre y Biología Reproductiva del Instituto de Zoología de la Academia China de las Ciencias. Ellos inyectaron células madre de macacos en más de cuatro mil embriones de cerdos cinco días después de la fertilización de estos.

Como resultado se obtuvieron diez crías de cerdo, ocho de las cuales nacieron normales, mientras que las otras dos resultaron híbridas. "Este es el primer informe completo de quimeras de cerdo-mono", señaló el investigador Tang Hai a la revista New Scientist.

El objetivo al que apunta el grupo de científicos es obtener cerdos sanos con órganos compuestos mayoritariamente por células de primates, un hecho que abriría paso a los trasplantes de órganos xenogénicos, esto es, provenientes de donantes de otras especies.

Los investigadores dicen que no quedó claro cómo fue que los dos híbridos murieron, aunque se cree que ellos —al igual que las ocho crías normales— fallecieron debido a problemas con el proceso de fecundación in vitro que, según Tang, no funciona tan bien en cerdos como en humanos y otras especies.

En julio, científicos españoles lograron crear un embrión híbrido entre humano y mono.