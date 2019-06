Cerraron el acceso a las Cataratas por la histórica crecida del río Iguazú

Desde el fin de semana pasado, el río Iguazú comenzó a aumentar su caudal de manera exponencial, y ahora está en alerta, porque el curso de agua enfrenta la crecida histórica más grande de su historia, según publica el diario El Territorio.

Según destacaron desde el Parque Nacional Iguazú, en conferencia de prensa, el caudal normal registrado en el río es de 1.500 metros cúbicos por segundo y en estos momentos el registro lo ubica en alrededor de 43 mil metros por segundo.

Debido al incremento, la administración del Parque decidió cerrar el acceso a los circuitos inferior, superior y la Garganta del Diablo, máximo atractivo de las Cataratas del Iguazú.

Según destacaron, en estos momentos, las vías del tren que lleva a la Garganta del Diablo permanece bajo agua y destacan que el caudal transformó las cascadas en un sólo salto.

cata.png El agua está a punto de sobrepasar la rampa de acceso al mirador de la Garganta del Diablo.

Asimismo, señalaron que el parque no está cerrado al público pero no se está cobrando entrada, puesto que los visitantes sólo pueden ingresar hasta el hotel ubicado dentro del predio, desde donde tienen una vista panorámica de los saltos, pero no pueden acercarse a las cascadas.

Según recordaron desde la administración de la maravilla natural misionera, en el año 1992, el río Iguazú sufrió una crecida histórica pero a diferencia de ese episodio, en este caso, se incrementó el caudal de Iguazú, no así el Paraná, que podría sufrir un aumento de caudal derivado de la apertura de compuertas de la represa Itaipú. Por el momento, el Iguazú se está desaguando por el Paraná.