Cecilia Milone: "Darthés me enchastró toda con un beso"

La actriz y cantante Cecilia Milone aseguró que no tuvo una agradable experiencia laboral junto a Juan Darthés, acusado en distintos casos de violación y acoso, y recordó un episodio que —afirmó— "arruinó el recuerdo" de "Arráncame la vida", el espectáculo que protagonizaron entre 2010 y 2011.

"La obra terminaba con un beso en la boca. Pero vino a lo bestia y me enchastró toda", recordó la actriz. Y añadió: "Yo estaba maquillada y por el rouge quedamos los dos como payasos. Era teatro y lo tomé con humor".

Pero luego llegaría la denuncia por acoso de Calu Rivero, y Milone dijo que entendió su sufrimiento y el de las otras denunciantes. "Las entendí, pero con buena fe. Este tipo, así de atolondrado que se manda solo y piensa en lucirse, por ahí no se da cuenta de que Calu la puede estar pasando mal. Públicamente dije que me pareció que fue algo más machista del productor que no protegió a Calu", sostuvo.

Respecto al episodio con Darthés en "Arráncame la vida", aseveró: "Se me arruinó el recuerdo de esa obra. Tengo todo dividido en carpetas en mi computadora, con fotos y cosas de espectáculos, y no puedo entrar a la de «Arráncame la vida» porque me hace daño. No escucho la música porque me parece muy doloroso".

"No la pasé mal, Juan es un tipo muy particular, muy centrado en sí mismo, pero tampoco fui su amiga", le dijo a CNN Radio Argentina.

Añadió que el actor "es bastante cerrado y egocéntrico en un punto. No tuvimos una confianza de amistad y aún así me dolió todo lo que surgió porque compartimos años y nos saludábamos para los cumpleaños, estuvo presente en mi vida. Era muy amable. Digo que era solitario porque no me dio la posibilidad de profundizar en su personalidad".