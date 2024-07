Cayeron 70% las licencias por accidentes laborales y enfermedades de empleados públicos provinciales

Por otro lado, aclaró que esta situación se debió a la falta de médicos suficientes para realizar los controles de las licencias solicitadas en la gestión pasada. En respuesta a esa situación, el actual gobierno ordenó incrementar los controles y la presencia de profesionales.

>>Leer más: Licencias docentes: Educación audita casa por casa los permisos

En esa línea, detalló que durante las inspecciones se descubrió que muchas personas que debían estar trabajando no lo hacían, o no podían justificar los tratamientos que alegaban estar recibiendo. Aclaró que no se trata de personas enfermas que regresan a trabajar, y apuntó: "Todo lo contrario. Es personal que estaba con licencia, cuando debía estar trabajando".

En ese sentido, advirtió que "muchas personas aún cuentan con días de licencia debido a otras patologías, que no pudieron completar su tratamiento. Y hay quienes no pudieron acreditar el tratamiento y nosotros les realizábamos estudios de control".

Tomó como ejemplo los casos de licencia por disfonía: "Nuestro ministerio tiene un estroboscopio, un estudio que se realiza de las cuerdas vocales. Por disfonía, el ausentismo era muy alto. En el Ministerio de Educación teníamos 146 personas con licencia y llegamos a tener 514 al inicio. Gracias a estos controles, detectamos que las cuerdas vocales estaban sanas y eso llevó a altas y a la vuelta al trabajo".

>>Leer más: Sadop denunció que el Ministerio de Educación "infló" los datos de ausentismo docente

"Cuando asumimos en Rosario teníamos dos médicos auditores. Ellos son los responsables de realizar el ingreso del trámite, el otorgamiento de la licencia y las juntas médicas. No había una política de conducción. Lo primero que tuvimos que hacer fue reforzar esta área médica para aumentar el control", detalló.

Aclaró que no existía ningún tipo de vigilancia: "No se realizaba control alguno, la persona acreditaba su tratamiento con un certificado médico externo de un otorrinolaringólogo o foniatra externo". Detalló que los ministerios de Educación y Seguridad son los que más licencias tienen; esto se debe, explicó la funcionaria, a que son las áreas del estado que concentran la mayor cantidad de empleados.