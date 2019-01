El humorista Alfredo Casero cuestionó indirectamente a los padres de Thelma Fardin, quien denunció al actor Juan Darthés por un abuso sexual que habría ocurrido durante una gira que el elenco de "Patito feo" realizó en 2009 por el exterior.

"Yo no mandaría a una hija sola a Nicaragua", aseguró Casero, en referencia al viaje de Fardin cuando tenía 16 años. Sin embargo, el actor y humorista se apuró en aclarar: "No estoy hablando a favor de nadie ni en contra de nadie".

Dijo también en el programa Los Ángeles de la Mañana que "no se puede salir a linchar. Si te mandaste una cag... y tenés que ir preso, vas preso, cométela", y aseveró que "es tan terrible acusar a una persona como violar a una persona".

También se refirió a una denuncia anterior contra Darthés, la que realizó la también actriz Calu Rivero. "Conozco a Calu y a su familia, los quiero mucho", arrancó, para sentenciar: "No es que no me haya gustado el escrache público sino que tenemos que tener cuidado de no caer en inequidades, inequidad es que no haya justicia".

"Cuando cualquier cosa se convierte en militancia, pierde profundamente lo humano", concluyó.