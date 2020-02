Jimena Barón está en boca de todos por la polémica forma que tuvo de promocionar su nueva canción. Pegó afiches en la vía pública con una de sus fotos hot y un número de teléfono. Sus seguidores no tardaron en criticarla y decirle que estaba banalizando la prostitución. Carolina Aguirre, la guionista de Argentina, tierra de amor y venganza, explotó al leer el descargo de la cantante tras los agravios recibidos y la fulminó.

La Cobra pidió perdón por haber herido algún tipo de susceptibilidad y se defendió de las críticas diciendo que "no existe precio más alto que el que debe pagarse socialmente por ser libre y mujer". "¿Por qué mierda me quiero hacer cargo de la mierda que recibimos las minas y quiero salir a pelearme con el mundo? ¿Qué hace el resto para intentar dar una mano a los que no pueden ser escuchados? ¿Quiénes son? ¿Cómo los arrobo yo? ¿Cómo los 'cancelo' inmediatamente si me DECEPCIONAN? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hacés vos que estás tan indignado, por la trata de personas? ¿Cada cuánto te planteas hacer que las cosas sean más justas? ¿Te expondrías? ¿Pagarías ese enorme costo?", agregó.

A Aguirre no le gustó nada su discurso feminista y se despachó contra ella sin piedad. La acusó de ser "una burra, paracaidista" y le pidió que se baje del pedestal, ya que "no es Kim Kardashian".

"Sos graciosa, más libros y menos mostrar el orto. Nos increpás y nos tratás de boludas con toda esta argumentación ridícula sin conexión lógica. No tenés arreglo. Cómo te atrevés a decirles a las demás qué hicieron cuando todo lo que tenemos es gracias a lo que hicieron las que vinieron antes que vos", expresó.

La guionista de "ATAV" también le recordó a Barón sus relaciones amorosas y comparó lo que hacía mientras ella y otras mujeres luchaban por sus derechos.

"Yo escribía sobre abolicionismo y prostitución mientras vos salías con un proxeneta como el doble de Rodrigo (por Rodrigo Romero). ¿Yo qué hacía? Yo denunciaba en el diario del domingo a mi ex por golpeador mientras vos les decías mentirosas a las cuatro exmujeres de Daniel Osvaldo, que comentaban que era violento y había abandonado a sus hijos. ¿Qué hacía? Levantaba el cartel de ni una menos para la primera marcha hace años en los Martín Fierro mientras las actrices no porque no les combinaba el vestido. No me siento mejor que vos por eso. Pero vos preguntás qué hacíamos las otras mientras vos componías tus temas sobre proxenetas. Íbamos a marchas cada vez que había un femicidio, a dormir al Congreso esperando leyes. Vos estabas haciéndole alfajores de maicena a Osvaldo o diciéndole mentiras a sus antiguas parejas", sentenció.

Al ver todo lo que había escrito Carolina, la cantante optó por bloquearla para que no pueda contactarse con ella. "Suerte salvándote vos en tu barquito", le respondió indignada.