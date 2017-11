Carlos Bilardo está en el ojo de la tormenta por una denuncia de acoso sexual. La taxista Claudia Tripi aseguró que el entrenador que llevó a Argentina a levantar la Copa del Mundo en 1986 se propasó con ella.

"Me tocó el brazo y me dijo: «qué piel suave tenés» y yo le dije que «por favor no me toque». No emití más sonido, hasta que me pregunta si era casada, que le gustaría salir conmigo. Me dijo que nadie se tenía que enterar, que era algo entre él y yo, y no se bajaba cuando llegamos a la radio. Y no se bajó hasta que obtuvo mi número celular", relató la taxista.

"Le puse solo mi número y antes de irse me dice 'te voy a invitar a salir a un lugar muy lindo, para que conozcas mi oficina en Corrientes y Esmeralda, y te voy a invitar a un lugar íntimo", narró Tripi, quien realizó la denuncia policial.