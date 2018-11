Buscan a un conductor que atropelló a una chica en una fiesta de egresados

Fue entonces cuando apareció un joven a bordo de un Volkswagen Gol gris y arremetió a toda velocidad contra los chicos. El hecho fue tan sorpresivo que algunos consiguieron dispersarse, pero Lucila quedó en el camino y fue alcanzada por el auto.

"Mi hija estuvo inconsciente hasta que llegué yo. Me llamó una mujer y me dijo que Lucila había tenido un accidente, me llamaron las amigas, me llamó su ex. Vino la ambulancia, la atendió y fuimos al hospital Central. Allí estuvo en observación hasta que el médico neurólogo dijo que estaba bien. Salimos al mediodía", contó.