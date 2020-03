Brenda Micaela Gordillo, una joven de 24 años, fue víctima de un brutal femicidio que conmocionó este domingo a la provincia de Catamarca. La mataron, intentaron quemar su cuerpo en una parrilla y, como no pudieron, la descuartizaron. El asesino descartó después algunos de sus restos en un contenedor y otros los enterró en una caja a la altura del kilómetro 11 de la ruta provincial N° 4.

El principal acusado y único detenido en la causa es Naim Vera, un joven de 19 años. La víctima tenía una relación con presunto femicida, que después de cometer el crimen le contó lo que había hecho a un amigo y a sus padres, una pareja de reconocidos médicos de la región. Su papá fue quien lo entregó a la policía tras escuchar su confesión.

Según las primeras versiones, Vera y Gordillo salieron el sábado y en un momento de la noche discutieron por un supuesto embarazo de la joven. Al parecer, él le habría exigido que abortara ya que no tenían una relación formal y el intercambio terminó cuando ella cayó por la escalera.

No está claro aún si Gordillo murió por la caída y si todavía estaba viva, publicó El Ancasti. Pero Vera envolvió el cuerpo en una frazada y lo prendió fuego en la parrilla. Como no logró que se consumiera, decidió desmembrarlo y separó sus restos.

femicidio2.JPG

En una bolsa colocó las partes inferiores de la mujer y la tiró en un contenedor ubicado cerca del departamento donde se cometió el crimen, en Ayacucho 68. El resto del cuerpo lo puso en una caja, se subió a su camioneta y manejó hasta el kilómetro 11 de la ruta provincial N 4. En ese lugar dejó semienterrado lo que quedaba de quien había sido su pareja.

En las próximas horas el resultado de la autopsia determinará cómo murió Gordillo y si fue quemada mientras estaba viva. "No sé qué clase de gente es la familia de este monstruo, pero pedimos que no oculten nada. No se merece que nadie lo defienda", se lamentó el hermano de la víctima.