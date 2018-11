Brancatelli destrozó a La Beriso por frenar los insultos contra Macri

El preriodista Diego Brancatelli volvió a levantar bien alto la bandera del kirchnerismo. En esta oportunidad lo hizo a través de su perfil de la red social Twitter. Porque cuestionó con dureza la actitud del cantante de La Beriso, Rolo Sartorio, quien frenó al público cuando empezó a insultar al presidente Mauricio Macri durante un show.

Entre tema y tema el cantante se tomó un respiro para agradecerle a la gente la presencia y allí se originó todo: "Quería agradecerles porque sabemos que el país está casi destruido y es muy difícil pagar una entrada para ver a artistas, así que muchas gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias, de verdad".

En ese momento, los asistentes al show empezaron a entonar la tradicional marchita que se popularizó en los estadios de fútbol contra Macri. Y el cantante respondió: "No puteen a nadie... No lo dije para que hagan eso, sino porque realmente (el país) está mal. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas, así que disfrutemos y dejemos disfrutar, no vayamos en contra de nadie". Entonces los insultos pasaron a ser aplausos y todo volvió a la normalidad.