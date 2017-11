Bilardo hizo su descargo tras la denuncia de acoso sexual

Carlos Bilardo hizo su descargo luego de que una taxista lo denunciara por acoso sexual.

El exentrenador de la selección argentina eligió aseguró: "No sé quién es, yo tomo taxis siempre. Viajé con mujeres, con tipos... Ahora no solo manejan tipos los taxis. Pude haber viajado, pero ¿cómo voy a invitarla a salir? Yo estoy casado. ¿Cómo le voy a decir eso?".

"A mi la radio me paga el taxi. En mi puta vida toqué a nadie. Te lo juro por mi hija. Está loca. Yo no le pido nada a nadie. No se cómo carajo nace esto. Tengo ganas de hacerle juicio yo. Uno hace años de trabajo, facultad, estudios para que venga a alguien a decir esto. Es una locura", completó.