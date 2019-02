Batalla campal entre hombres y mujeres en un patio cervecero

Volaron botellas, sillas, vasos y la riña no sólo fue protagonizada por hombres sino también por mujeres que se metieron en la pelea a defender a otros. El propietario del lugar se limitó a decir que se encontraba en diálogo con su contador para tomar una decisión y, paralelamente, comenzó la investigación del hecho.

Es que esa noche un joven que estuvo en la gresca terminó herido y fue trasladado al hospital Guillermo Rawson, donde le diagnosticaron que tenía fractura de maxilar tanto del lado izquierdo como del derecho.

El lesionado, que fue identificado como Nicolás Polvorino quedó internado y será sometido a exámenes médicos para ver el alcance de las lesiones que sufrió.

Luego de intervenir en la disipación del hecho en el patio cervecero y tomar conocimiento de lo sucedido con el herido, personal policial se dirigió al nosocomio y habló con el lesionado acerca de lo sucedido. Pese a que no quería realizar la exposición, los efectivos terminaron de convencerlo y le tomaron la denuncia. Allí lo asistió y entrevistó el médico legista para constatar las lesiones.

El paciente aseguró que no sabe quién le pegó. Es por esto que en el marco de la investigación, realizaron una inspección ocular en el bar donde ocurrieron los hechos y no encontraron cámaras de seguridad en su interior. Hasta el momento no hay detenidos.

El casó llegó al Quinto Juzgado Correccional para iniciar las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, a través de las redes sociales se dio a conocer que el bar abrió nuevamente este sábado, al día siguiente de la tremenda riña en su interior.