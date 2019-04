Baby Etchecopar explicó por qué no va más a lo de Mirtha

El duro cruce que protagonizó Baby Etchecopar con Mirtha Legrand y su hija, Marcela Tinayre, durante el programa del sábado de la diva de los almuerzo sumó un nuevo capítulo. La escena se dio durante el debate de "las defensoras del pañuelo verde", tal como el periodista define a las mujeres que luchan por la Ley del Aborto. Y ahora, el hombre de radio dijo que no va a ir nunca más al ciclo de la Chiqui.

"El sábado estuve con Mirtha y en un momento nombré a (Griselda) Siciliani como la que estaba a cargo con los pañuelos verdes y se armó un revuelo bárbaro. Claro, yo no recordaba que su nieta Juanita también está en ese grupo... ¡Qué boludo soy! Es que son tantos de familia que no me di cuenta", arrancó Etchecopar.

"Igualmente no voy a ir más a lo de Mirtha. Porque ella te lleva... Estaba con Marcela, la hija, y después te pegan una apretadita así como diciendo «nosotras dos somos corporativas», pero sí vengo para hacerte rating hermana", se enojó.

"Fue muy incómodo y ¿sabés por qué? Discutime la verdad. No me discutas la mentira. Cuando la Tinayre y la madre te hacen el «uno-dos» y te dicen «Baby vos no dejás hablar», nooo mami: vos no dejás hablar", cuestionó el conductor.

Después disparó: "Nunca más voy a comer con Mirtha. Fue el último programa. Lo digo públicamente. Así como dije que nunca más iba a ir a los Martín Fierro. A la gente se la trata bien. No por un punto más de rating se tira gente abajo de un tren. Se acabó".

"Hay grupos de tarea de Cristina Kirchner. Por ejemplo, las del pañuelo verde, que no son las mujeres en lucha. Todos le tienen miedo y dicen «Siciliani es buena mina». No chicos, digamos la verdad, ese grupo es el que subió arriba del palco con Cristina. Eso es violencia: acusar a alguien de misógino, de violento o de facho", fue el disparador que encendió la polémica en el programa.

"Vos también acusás a mucha gente", cruzó Mirtha. "¡Decime a quién!", exigió Baby. "No te vas a acordar porque yo te voy a denunciar, pero nunca te voy a acusar", agregó enojado.