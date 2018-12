Baby Etchecopar firmó una probation y, luego de estar imputado por discriminación y violencia de género, y la Justicia determinó que deberá cederle diez minutos de su programa en Radio 10 a especialistas del feminismo.

La medida será durante cinco meses, y constará de diez minutos semanales a para cada figura de distintos ámbitos académicos. El listado de mujeres fue elaborado por una fiscalía.

"Me pareció importante que la audiencia de Etchecopar pudiera escuchar otras voces y explicaciones distintas de lo que están acostumbrados a escuchar. Y si esto le sube la audiencia, bueno, mejor, bienvenido sea, habrá más personas escuchando otras opiniones. Es una idea no punitivista y que busca mejorar la tolerancia", aseguró el fiscal Federico Villalba Díaz, que además afirmó que Baby no podrá dedicarle improperios a las invitadas porque eso haría caer la medida.

A Baby se lo acusa de incurrir varias veces desde su ciclo "El Ángel del Mediodía" en persecución y odio contra dirigentes mujeres integrantes de movimientos populares, gremiales y sociales. Por estos ataques, la fiscal Claudia Barcia hizo la denuncia en la Fiscalía de Villalba Díaz.

"La idea de invitar a especialistas se la consulté a quien fuera la fiscal de Cámara especializada en Género, Verónica Guagnino, que estuvo de acuerdo y es quien tiene una agenda de contactos de especialistas", explicó Villalba Díaz.

Durante los 10 minutos de este segmento, no podrá haber cortes publicitarios ni. Etchecopar podrá interrumpirlas, cuestionarlas, criticarlas ni antes ni después de sus intervenciones. Tampoco podrá pasar llamados de oyentes que emitan opiniones ofensivas.

La fiscalía presentó un listado de mujeres que podrían pasar por el ciclo del periodista. La idea es que tengan 10 minutos al aire en los que "aborden y profundicen los enfoques inherentes a la violencia y discriminación de las mujeres, profundizando y amplificando los canales de la comunicación para concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los fenómenos de discriminación y violencia de género contra las mujeres, que tendrán por objeto estimular la reflexión sobre las causas subyacentes de la violencia por razón de género contra la mujer, en particular las actitudes patriarcales y los estereotipos, la desigualdad en la familia, el incumplimiento o la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer. Promover el empoderamiento, la capacidad de acción y las opiniones de las mujeres", dice la probation.

El listado podría ser así:

- Dora Barrancos (socióloga. Master en Educación en la Universidad Federal de Minas Gerais. Profesora Titular regular de la cátedra de Historia Social Latinoamericana, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires)

- Daniela Verónica Maza (abogada, Doctoranda en Ciencias Jurídicas. Diplomada en Gestión de Organizaciones con perspectiva de género, especialista en género y derecho).

- Melina Siderakis (psicóloga, Docente de la Universidad de Psicología de la UBA).

- Natalia Piñeiro (abogada, Comisión Nacional de Comunicaciones).

- Clarisa Gambera (Comunicadora Social)

- Julieta Di Corleto (abogada. Doctora en Historia).

- María Raquel Asensio (Abogada. Secretaria Letrada de la DGN, coordinadora de la Comisión de temáticas de Género del Ministerio Público de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 18).

- Magdalena Marlo (socióloga, Maestría en Economía Política – FLACSO).

- Ileana Arduino (abogada con orientación en Derecho Penal, experta en seguridad y políticas de género).

- Gabriela Carpinetti

- Claudia Hasanbegovic

- Alicia Ruiz (Ministra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Directora de la Oficina de Género del TSJ).

- Patricia Gómez (licenciada en Ciencia Política de la UBA, Magister en Derechos Humanos por la Universidad Internacional de Andalucía y Doctoranda por la Universitat Autónoma de Barcelona).

- Carolina Juato (Licenciada en Comunicación Social. Investigadora del CONICET).