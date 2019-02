Atacaron a una joven porque creían iba a viajar en un Uber

"Esto es un escrache público, quiero que se haga viral, que vean cómo es la mafia de los taxis. No les importa que seas mujer. Para ellos, mejor. Porque se piensan que no nos vamos a defender. Esto que me pasó a mí anoche, pasa todos los días porque son unos desgraciados", posteó. Por último, llamó a "seguir escrachando a estos tipos que se creen la ley".