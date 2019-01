Asesinan a balazos a un ciclista argentino en una ruta brasileña

Un ciclista argentino murió ayer luego de ser baleado a quemarropa desde una camioneta blanca mientras pedaleaba por una ruta brasileña. Se desconocen los motivos del ataque.

La víctima es Cristian Corizzo, de 44 años, oriundo de la localidad bonaerense de José C. Paz, quien fue atacado por desconocidos el pasado sábado mientras se encontraba de vacaciones y pedaleando por unas de las rutas del estado de Paraná, a unos 300 kilómetros de la frontera nacional.

Según las primeras informaciones que trascendieron, Corizzo fue auxiliado por un grupo de deportistas, quienes lo trasladaron de inmediato al hospital Sao Vicente, de Guarapauva, donde murió ayer a raíz de las heridas irreversibles que le provocaron los proyectiles de bala en el hígado y el intestino.

"Los médicos hicieron todo lo que estuvo a su alcance pero no aguantó", contó Pablo, uno de sus mejores amigos en declaraciones radiales.

Asimismo, precisó que la policía del lugar descartó la hipótesis de robo, puesto que los homicidas no le robaron nada, simplemente le dispararon y se fueron. "Él no tenía enemigos. Allá no conocía a nadie. Por eso no se explica. Se comenta que hay una moda en Brasil de que las bandas como prueba le disparan a los motociclistas como lo hicieron con Cristian. Pudo haber sido eso", dijo el amigo.

Otra hipótesis es que lo confundieron con otra persona y lo ejecutaron.