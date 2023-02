Aseguran que hace décadas la provincia no cuenta con centros adecuados para drogadependientes

Al conocerse la muerte de Santiago Hellman Suárez en un centro de Buenos Aires no habilitado, la médica Andrea Labartete, ex Jefa de Salud Mental en el Vilela, propuso "crear de dispositivos para el tránsito y cuidado de la niñez"

A esa creación habría que sumar sin dudas una decisión política de otorgar más presupuesto al trabajo con Niñez y Adolescencia. "Las partidas para Niñez nunca superaron el 6% del presupuesto provincial", asegura crítico el legislador provincial del Frente del Social Y Popular de Santa Fe, Carlos Del Frade, antes de agregar que se destina un 10% en Seguridad. Un área desde donde se intenta dar solución con agentes, armas y chalecos a seria problemáticas que no se previeron en la infancia y adolescencia. Algunos dirán que a los dineros de estas reparticiones hay que agragar los de Educación y Salud. Sin embargo, incluso sumando esos dineros, el Estado no llega a chicos y pibes que se caen del tejido social: esto es, no llegan o abandonan las escuelas y no entran a los centros de salud para controles de rutina sino por urgencias derivadas del consumo y la criminalidad.