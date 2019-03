Apareció otro supuesto hijo de Maradona y serían 10 sus herederos

Tras la aparición de cuatro posibles hijos de Maradona en Cuba, su abogado Matías Morla se refirió a la posibilidad de que haya otro. Se trataría de Santiago Lara, un joven de 18 años nacido en La Plata y cuya madre murió a causa de una enfermedad después de haber iniciado el juicio de filiación en 2005.

Lo que no confirmó el letrado es si Diego viajará para realizarse un ADN ni si está en contacto con él, como si lo está con los cubanos.

Santiago tiene 18 años y es de La Plata, muchas veces apareció en la tele contando su historia. "Soy Santiago Lara y tengo 15 años. Para mí, mi papá siempre va a ser Marcelo Lara, pero por lo que tengo entendido y por lo que me explicaron, supuestamente mi papá es Diego Maradona ", dijo el joven en una entrevista realizada en 2016.

Su madre era Natalia Garat, quien murió de cáncer de pulmón en 2005 cuando tenía 23 años. Antes de fallecer le contó a su pareja que Santiago era hijo de Maradona y le pidió que lo criara. Años después Lara le terminó contando a Santiago toda la verdad.

"Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Me quedé en shock. No entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá y le pregunté. Tenía 13 años por entonces. Y me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos, y que ahí conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar", afirmó Santiago.