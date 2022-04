Antonella Roccuzzo preservó a sus hijos de un hincha que los quiso filmar en París

Si algo caracteriza a Lionel Messi y a Antonella Roccuzzo es el bajo perfil que practican a sabiendas de los problemas que ocasiona una alta exposición familiar , razón por la cual extreman los cuidados en cuanto a la preservación de sus hijos , más aún cuando están en los espacios públicos, pero a la vez mostrando amabilidad cuando los fanáticos se les acercan. Es por ello que la esposa del futbolista tuvo que poner un límite y vivir un momento incómodo recientemente en las calles de París , cuando una persona se acercó para grabarla a ella y a sus tres niños, a lo que interpuso su brazo para evitar el registro y solicitarle de buena forma que no filme a los chicos . Y todo tuvo un desenlace feliz, ya que el simpatizante logró una fotografía consensuada con la rosarina.

Alexis Gaona, un seguidor de Messi de origen paraguayo, relató en su cuenta de Twitter: “La esposa de Messi me pidió que no le grabara a sus hijos, bajé mi celular y le pedí disculpas. Ahí me dice que si quiero foto que saque una con ella. Le protege a sus hijos para que pueda tener tranquilidad en la hora de salir a pasearse". Y cerró: “Al final una fotito con Antonela Roccuzzo”.

Y el paraguayo compartió dos fotos: en la primera se veía la mano de Antonela tratando de ahuyentar la cámara y preservar a sus hijos, y en la segunda, se la observa ya más relajada y con una sonrisa, posando para la foto junto a su fan.