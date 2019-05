Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, no se mete en polémicas. No suele tener conflictos públicos ni cruces de opiniones con nadie. Pero en las últimas horas se volcó a las redes sociales para desmentir a la wedding planner Bárbara Diez, la esposa del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien hizo manifestaciones públicas sobre la boda de Antonela con Lionel.

Diez, quien estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, Diez explicó las causas por las cuáles hace dos años no trabajó en el casamiento de los Messi: "Nos contrató Antonela, avanzó todo muy bien y trabajamos casi un año. El padre de Messi se empezó a involucrar en la boda y no sé realmente qué pasó. Él aceptó muchos canjes, una pareja que organiza eventos le ofreció hacer la boda de canje y me llamaron para decirme que desafectaban nuestros servicios".

Enfurecida por las declaraciones de la mujer de Larreta, Roccuzzo decidió responderle a través de una storie de Instagram: "Desmiento públicamente todo lo dicho por Bárbara Diez en el programa de Mirtha Legrand. Nuestra boda no fue por canje. Pagamos el 100% de los servicios prestados por cada proveedor".

antonela.png

"La desvinculación de la empresa de Bárbara Diez fue decisión nuestra y no de mi suegro. Nuestra wedding planner fue Cecilia Trabattoni, a quien elegí no solo por la amistad que nos une, sino por su gran profesionalismo", continuó Roccuzzo.

"Nuestra boda fue una noche soñada. Hubiese preferido no tener que aclarar nada, y menos dos años después, pero no tuve otra alternativa", finalizó la esposa de Messi.

Antonela y Lionel Messi se casaron en el City Center en Rosario el viernes 30 de junio de 2017.