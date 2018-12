Angela Torres: "Lo que hizo Darthés es una monstruosidad"

Angela Torres habló de Juan Darthés y la denuncia que pese sobre él por abuso sexual a Thelma Fardón, episodio ocurrido en 2009 en Nicaragua en una gira de "Patito Feo".

La actriz de 20 años advirtió que no está "calificada" para —guiándose por las declaraciones que hizo frente al periodista Mauro Viale— sostener que Darthés "es un manipulador o un psicópata". "Entiendo que es una pesadilla lo que él está pasando, me apena por sus hijos, pero es una monstruosidad lo que hizo. Y la Justicia tiene que actuar, y ser justa de una vez por todas", indicó en el ciclo Chismoses, de Net TV.

"Fue muy difícil (trabajar con Darthés). Podría contar muchas cosas, pero tampoco es el momento", dijo la actriz todavía sorprendida por la repercusión del caso.

La denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés



El personaje estelar de Ángela en "Simona" tenía vínculo directo con el de Darthés y recordó sobre las grabaciones: "Todo era muy raro, era muy confuso. Y era muy difícil hacerse cargo de esa situación, yo, con 19 años y todo eso a mi cargo. Y en todo el elenco chicos, chiques muy jóvenes. Era un revolución muy grande dentro del estudio".

Y admitió: "Yo siempre le creí a Calu, y le creo a Thelma, y estoy con ella. Lo que hice fue guardarme. No era momento de hablar porque por primera vez estaba en la cabeza de una tira y corría riesgo mi laburo. Tenía que cuidar eso. No era mi momento de salir a decir lo que yo opinaba sobre Juan por miedo a perder mi trabajo".

"Para mí es muy fuerte todo. Trabajé con él todo el año. Mi mamá estaba en Patito (Feo) y yo estuve muy cerca de Thelma. Me acuerdo de ella y era una nena. Es realmente una monstruosidad. Y que (Darthés) tenga la impunidad y la cara para salir a decir las cosas que dice... Me sorprende, me pone la piel de gallina, me deja helada", cerró Ángela.

