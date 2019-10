Andino hizo una confesión sobre el parto de su mujer y fue criticado con dureza

El periodista Guillermo Andino contó de manera graciosa una anécdota y se convirtió en el centro de la críticas. Es que confesó que acordó con el médico obstetra, a espaldas de su mujer, Carolina Prat, que su primera hija naciera el 4 de noviembre, el día en que el Chango Cárdenas hizo el gol que consagró a Racing, club del que es fanático, como el primer equipo argentino campeón del mundo.

"Yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto y que naciera el 4, y él no entendía nada de fútbol pero como tenía un torneo de golf el lunes 6, me dijo «Por mí no hay problema, mejor» y adelantamos para el 4", aseguró Andino, padre de Sofía, Victoria y Ramón.

"Entonces lo que pasa es que Caro tuvo un trabajo de parto de 10 horas y yo dije «Uy mamita, si metí la pata me mata»", recordó el periodista.

Y siguió: "Finalmente nació Sofi el 4 de noviembre, el día del gol del Chango en Montevideo pero recién le conté a Caro 8 años después".

Los dichos de Andino generaron un fuerte repudio en las redes. Muchas usuarias lo acusaron de "machista" y de ejercer, junto al médico, "violencia obstétrica".

Por su parte, la actriz y conductora Malena Pichot subió el fragmento del audio con la confesión de Andino y publicó: "Andino le generó un trauma a su esposa para poder ver un partido de fútbol, con la ayuda del obstetra que tenía que jugar al golf. Se lo confesó 8 años después. Solo imaginen todas las mierdas que vive la esposa de Andino todos los días".

Embed Andino le generó un trauma a su esposa para poder ver un partido de fútbol, con la ayuda del obstetra que tenía que jugar al golf. Andino se lo confesó 8 años después — malena pichot (@malepichot) October 9, 2019

La periodista María O' Donnell también se expresó: "Es el cuento de dos señores -el médico y el marido- decidiendo sobre el cuerpo de una mujer, en función de sus propias comodidades y a escondidas de esa mujer parturienta, y es también una muestra de que los tiempos han cambiado: se escucha de otra manera, no se naturaliza".