Amalia Granata contó que le costó aceptar el diagnóstico que recibió su hijo Roque: "Algo le pasaba"

La legisladora provincial de Santa Fe Amalia Granata se refirió al diagnóstico de su hijo Roque, de 8 años, que tiene TDAH y dislexia, y explicó que en un principio no le fue fácil aceptar que algo le pasaba al nene. “Antes no se diagnosticaba, no era tan normal. Eras el vago, el burro, el que no sabía. Hoy está diagnosticado y se le puede dar otro tipo de aprendizaje porque tienen otro ritmo”, comentó la legisladora al aire de Puro Show (eltrece).