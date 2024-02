Alertan contra el uso abusivo de ibuprofeno

El consumo del ibuprofeno se ha multiplicado en los últimos años . Su perfil de seguridad y disponibilidad sin necesidad de receta médica favorecen la expansión del consumo de este “AINE”, siglas de los analgésicos no esteroides, muy usados pero que los médicos ven siempre con precaución. Es habitual que la gente tome ibuprofeno cada vez que siente una mínima molestia.

Un informe del The New York Times da idea del nivel de consumo que tiene este medicamento en los EEUU. “Eche un vistazo a la etiqueta del ibuprofeno que se vende sin receta médica y verá que a los adultos y niños mayores de 12 años se les aconseja tomar un comprimido (o dos) de 200 miligramos cuatro o seis horas mientras persistan los síntomas. Y quienes tomen el fármaco no deben superar los 1200 miligramos (o seis comprimidos) en 24 horas”, reseña el diario. Pero en EEUU los médicos a veces recetan ibuprofeno en dosis mucho más altas, de hasta 3200 miligramos al día. La estadounidense Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) establece límites para los medicamentos de venta libre porque pueden tomarlos personas con diversos factores de riesgo. En Argentina se consumen en general dosis más prudentes, en torno a 600 mg diarios, y son comunes los comprimidos de 400 mg.