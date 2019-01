Agobiado por "la calor", un salteño publicó un video y se volvió viral

Un salteño se volvió viral al publicar un video en Instagram, donde realizó una prolongada catarsis por la ola de calor que padece por estos días gran parte del país.

En solo dos días, el video tuvo casi 800 mil reproducciones, fue compartida más de 31.000 veces y tuvo gran cantidad de comentarios.

"No puede hacer tanto calor. Estás parado, transpirás; te movés dos pasos, transpirás; estirás el brazo, transpirás. Te banco el verano, los días largos, las noches cortas, la pileta, la birra. ¡Evreting!", empieza diciendo en su video el joven, quien se hace llamar @elnegriusnagu.





En ese sentido, agrega: "¿Hace falta que no corra ni una p... brisa? Igualmente, lo peor de todo, son los comentarios de algunas personas tipo: 'está re lindo el calor, por qué no vas a la pile; ¿por qué no salís un rato a tomar un helado'. ¿Vo' me va' a pagar el helado?; ¿vo' me va' a pagar la pile? Si vo' me lo va' a pagar, no me quejo nada".

"Voy a empezar a decirle "LA CALOR", a ver si también se ofende y se va. ¡Señora, Pachamama, cambiame el clima que me c..o de calor", resumió sobre el final del video, lo cual generó gran repercusión.