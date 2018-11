Aerolíneas Argentinas vuelve a operar sus vuelos con normalidad

Los vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral comenzarán a normalizarse a partir de las 20 de hoy, luego de que los trabajadores de cinco de los gremios que integran la compañía de bandera decidieran retomar el trabajo, tras haber realizado asambleas y retención de tareas durante toda la jornada por un reclamo salarial.

Según trascendió, el primer vuelo en partir desde Aeroparque será con destino a Comodoro Rivadavia a las 20,15, con el número AR1836, mientras que los servicios internacionales que operan desde Ezeiza han sido todos confirmados.

La medida de fuerza de los gremios aeronáuticos provocó la cancelación de 258 vuelos y afectó a más de 30 mil personas en todo el país.

Los sindicatos realizaron una medida de fuerza sorpresiva, a partir de las 7 de la mañana y de hoy y hasta pasadas las 17. Fueron asambleas en el aeropuerto Islas Malvinas, Aeroparque Jorge Newbery y en Ezeiza, así también como en todos los aeropuertos del país donde opera Aerolíneas.

Desde la empresa señalaron que no hubo diálogo con los gremios y que la medida de fuerza es ilegal y no fue declarada, por lo que desconocen la entidad del reclamo y que solamente se enteraron por las declaraciones que los sindicalistas realizaron a los medios de prensa, que era porque no se había abonado la totalidad del sueldo de octubre.

■□"Si el problema es el 6 por ciento de la cláusula gatillo, como dicen, estamos dispuestos a sentarnos a discutirlo y ver de que manera lo resolvemos, pero realizaron una medida intempestiva, sin anuncio previo que le provocó un enorme daño a la compañía, por lo que estimamos que ésta tuvo un carácter estrictamente político", dijeron las fuentes.