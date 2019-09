El colectivo de Actrices Argentinas denunció y respaldó hoy la acusación de acoso sexual y maltrato laboral de Anahí De la Fuente, actriz, doblajista y maquilladora profesional, quien acusó al exdirector de Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel. Lo hizo en una conferencia de prensa en el hotel Bauen y estuvo rodeada por autoras, escritoras, directoras, técnicas de cine, bailarinas y otros espacios de trabajadoras de la cultura.

"Es un mensaje urgente a la sociedad", señaló Laura Azcurra ni bien empezó la conferencia de prensa alrededor. Y enseguida, Jazmin Stuart reveló: "Acompañamos la denuncia de Anahí de la Fuente, que sufrió acoso en el Centro Cultural San Martín. Estamos aquí para decir basta".

De la Fuente, la acosada, también se manifestó al respecto. "Me quedé sin trabajo y sigo sin trabajo. Esta persona -haciendo referencia al denunciado- renunció, sin embargo a mi lo único que me interesa es pedir por mi trabajo. Todavía no tuve ninguna respuesta por parte de ninguna institución".

anahí.jpg

No obstante, aseguró que "hay más denunciantes y hay testigos que también sufrieron lo mismo. Hay más personas que no se acercaron porque no se animaron a denunciar aún, pero hay más víctimas".

En cuanto a la decisión de las actrices de no dar en ningún momento de la conferencia el nombre del funcionario acusado, el entonces director del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, De la Fuente indicó que "la idea es no darle más protagoismo. Esto ya está en la Justicia, vamos a ir a juicio oral y público, y creo que no hay nada más que aclarar".

anahí2.jpg

Tras conocerse las denuncias judiciales, que se habían realizado en marzo, Pimentel renunció a su cargo a fines de agosto.

"Fue Actrices Argentinas las que se acercaron a mí y todo este grupo de colectivas y guerreras que me acompañaron hasta hoy y van a seguir acompañándome; y si bien lograron quitarme mi sustento económico y mi autoestima, no voy a permitir más que me hagan daño", aseguró la denunciante acompañada por Laura Azcurra, Jazmín Stuart, Telma Fardín, Anabel Cherubito y Julieta Díaz, entre otras.

"Somos 60 organizaciones feministas y transfeministas de la cultura que convocamos para dar un mensaje urgente a la sociedad, a los medios y al sector político", comenzó diciendo Laura Azcurra, luego, De la Fuente, actriz y doblajista, continuó con la lectura de cada una de las organizaciones que se sumaron al colectivo de actrices para realizar la denuncia.

pimentel.jpg Diego Pimentel, el denunciado exdirector del Centro Cultural San Martín.

A raíz de lo denunciado por De la Fuente, aseguraron: "Nos unimos para visibilizar de forma masiva una realidad extendida en todos los ámbitos, tanto académicos como laborales: la violencia de género".

En esta línea, sostuvieron: "Acompañamos a aquellas que todavía no pudieron alzar su voz. Estamos aquí para decir basta". Alejandra Flechner hizo hincapié en que "cuando la víctima decide hablar, la amenazan de manera encubierta o directa, y cuando decide denunciar la dejan sin trabajo como a nuestra compañera Anahí".

La historia de Anahí De la Fuente

La joven arrancó a trabajar como community manager, pero luego Anahí comenzó a sufrir el "acoso sexual permanente" de parte de su jefe en el Centro Cultural San Martín.

De la Fuente contó lo sucedido tras una fiesta: "Se sentó al lado mío, conversamos y empezó a subir el tono. Al irnos, ofreció llevarnos a todas, dio una vuelta bárbara para dejarme a mí a lo último y me hizo pasar adelante. De ahí en más empezó el acoso, físico y emocional. Pidió mi número y me llamaba hasta los fines de semana", contó la artista a Infobae hace un tiempo.

Luego De la Fuente continuó sufriendo acoso: "Me agarraba de las manos, me tiraba para atrás los brazos, como en un gesto de reducirme. Faltaba que me ponga las esposas. Nunca lo interpreté como un juego. ¡Era mi jefe! Lo que hacía era incitar a un juego de violencia sexual, totalmente fuera de lugar. Yo me quedaba paralizada y me intentaba soltar. Me agarraba, me pellizcaba de la cintura, me abrazaba y me apoyaba. Noté que era cada vez más intenso, entonces me puse en alerta, y me dije: esto va a ser peor".

La artista decidió entonces dejar de asistir al trabajo y a los pocos días, el 13 de marzo, recibió una cédula firmada por su acosador en el que le informaban que había sido desvinculada por las reiteradas ausencias.

Anahí decidió llevar su caso a la Justicia y denunció a Pimentel por "maltrato físico" y "acoso sexual en lugares privados de acceso público", todo agravado por su condición de funcionario público. La denuncia quedó asentada en la Fiscalía N° 16 especializada en violencia de género a cargo de Claudia Barcia.

Pimentel renunció a su cargo a fines del pasado mes de agosto.