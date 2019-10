Abusó del Viagra y tuvo una erección que le duró un mes

No es la primera vez que el uso indebido de sildenafil genera efectos no deseados, por eso el caso de Nat Thind, un joven de 26 años que vive en la ciudad inglesa de Hampshire, no es un hecho extraordinario, aunque en su caso las consecuencias fueron extremas.

Thind tomó Viagra pero el efecto fue descontrolado porque tuvo una erección durante un mes y los médicos le terminaron mutilando el pene para evitar consecuencias mayores.

Los médicos consignaron que el joven inglés sufrió priapismo a causa del desmedido uso del conocido fármaco, en un caso que fue muy comentado en los medios británicos.

Como ningún tratamiento dio resultado para concluir con la erección, decidieron intervenirlo quirúrgicamente y le pusieron una sonda para drenarle la sangre que había quedado acumulada en su pene.

Cuando el órgano volvió a su estado normal, Nat se dio cuenta de que había algo que fallaba, porque nunca más pudo volver a tener una erección.

A través de Go Fund Me, una plataforma de uso gratuito, el joven dijo que los médicos dañaron sus nervios severamente a lo largo de la operación porque no sabían lo que estaban realmente haciendo.

"Como resultado, ahora me quedé con un pene mutilado, una punta entumecida, la incapacidad de lograr una erección o alcanzar el orgasmo, dolores punzantes y ardientes y fibrosis del pene", detalló Nat.