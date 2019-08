A falta de celular, tuiteó desde la heladera de su casa

Una adolescente apeló a su ingenio y comenzó a tuitear desde la heladera de su casa, luego de que su mamá la dejara sin celular por su pasión irrefrenable por las redes sociales.

"No sé si esto tuiteará. Estoy hablando a través de mi heladera porque mi mamá volvió a quitar todos mis dispositivos electrónicos", anunció Dorothy en las redes sociales para sorpresa de todos sus seguidores.

Sucedió que su mamá le había quitado el celular luego de que provocara un incendio doméstico por distraerse y generar un incendio doméstico.

heladera.jpg

Según confesó Dorothy a través del iPad de su primo, no reaccionó bien a la prohibición parental impuesta “para que prestara más atención a mi entorno”. “¡Me sentía mortificada! Estaba preocupada porque me aburría todo el verano y Twitter me permitía pasar el tiempo”.

La adolescente, fanática de Ariana Grande, empezó a sentir un enorme vacío ante la falta de su dispositivo y temía, además, que su ausencia de las redes le hiciera perder seguidores.

Por eso se valió de otros dispositivos inteligentes para seguir conectada a la red. Primero, de una Nintendo DS, luego de una consola de juegos Wii U y, finalmente, del refrigerador inteligente LG de su familia.