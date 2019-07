La muestra “Lucio Fontana. Los orígenes”, una selección de más de 60 dibujos de los años 30 y 50, inaugurará mañana, a las 15, en la sala central del Museo Castagnino.

Con curaduría de Valentina Spata y Chiara Barbato, la exposición es un esfuerzo conjunto entre la Sociedad Dante Alighieri y el Museo Castagnino, con obras procedentes del Centro de Estudios y Archivos de la Comunicación de la Universidad de Parma; fotos concedidas por el archivo histórico de la fundación Lucio Fontana de Milán, más obras, esculturas y material de archivo pertenecientes al patrimonio del museo.

Esta muestra pretende reconstruir los primeros años de la carrera artística de Lucio Fontana, como así también crear un recorrido simbólico que dé cuenta del vínculo cultural entre Italia y Argentina, explicó el museo en un comunicado.

“Nací en Rosario, Santa Fe, en el Paraná. Mi padre era un gran escultor y era mi deseo ser como él. Me habría gustado también ser buen pintor, como mi abuelo, pero me di cuenta de que estas vertientes específicas del arte no eran para mí, sino que me sentía un artista espacial”, contaba el propio Fontana (1899-1968).

Su historia de vida (argentino de Italia o italiano de Argentina), es la de un destino personal vinculado al de dos pueblos y dos naciones profundamente afines en lo que a idioma y cultura se refiere.

Hijo de un escultor italiano emigrado a Rosario, después de la Segunda Guerra Mundial desarrolló un movimiento artístico llamado Espacialismo, que tenía como fin alcanzar la tridimensionalidad: sus agujeros y cortes son conocidos en todo el mundo.

El Castagnino se encuentra en avenida Pellegrini 2022, de la ciudad de Rosario.