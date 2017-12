Impresionante caravana acompañó las exequias del taxista asesinado

Mientras una impresionante caravana de taxis recorrió a media mañana de ayer las calles de la ciudad capital acompañando a familiares y amigos en las exequias del chofer asesinado anteanoche en Barrio Roma, el fiscal Andrés Marchi formuló la acusación en el marco de la audiencia imputativa a uno de los dos autores (el otro es menor de edad) del brutal homicidio de Fernando Rodríguez.

Unos 200 vehículos, entre taxis y remises, formaron una extensa hilera que se extendió por varias cuadras.

La caravana recorrió el trayecto entre la cochería ubicada en avenida Freyre al 3000 y el cementerio municipal donde fueron inhumados los restos del chofer asesinado.

"No nos maten"

En la necrópolis las muestras de dolor fueron conmovedoras y quedaron resumidas en una leyenda que escribió en la lápida de Fernando Rodríguez el padrino de sus hijos Mía e Ignacio: "Una sociedad que grita no nos maten".

Como informó ayer LaCapital, el crimen del chofer de la Sociedad Radio Taxi conmovió a la ciudad capital y generó una espontánea y masiva protesta de sus colegas que cortaron calles en señal de protesta y la noche del martes suspendieron el servicio nocturno entre las 22 y las 6 de la víspera. Además representantes de las asociaciones de choferes y taxis se reunieron con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y jefes policiales a los que reclamaron medidas de seguridad que garanticen su trabajo en las calles de la ciudad, fundamentalmente en horas de la noche.

Rodríguez tenía 39 años, era padre de dos chicos, y cayó fulminado por un disparo de arma de fuego que lo impacto en el pecho.

Por el crimen resultaron detenidos un hombre de 34 años y un menor de 17, a quienes el taxista había transportado desde la zona céntrica hasta la intersección de Crespo y Juan Díaz de Solís, en inmediaciones del Parque Juan de Garay, donde se produjo el mortal ataque.

Imputación

En la audiencia desarrollada en los tribunales capitalinos, Marchi imputó al sujeto —cuyas iniciales son M. I. B.— detenido junto a un menor (según el fiscal habría sido quién disparó), como coautor de los delitos de homicidio calificado, por haber sido cometido con el fin de procurar impunidad, y doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad y tentativa de robo calificado y agravado, además de la autoría del delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. La imputación la realizó ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Octavio Silva.

Ayer el gobernador Miguel Lifschitz se refirió al conmocionante episodio, lamentó la "pérdida de una vida joven, de un trabajador con familia" y calificó al episodio como "un hecho de violencia irracional".

"Ahora en este caso los autores en principio están detenidos. Eran vecinos del lugar. Son expresiones de una violencia sin sentido, porque todo se centró en una discusión por el pago del viaje que habrán sido 100 o 150 pesos y que termina con la vida de un trabajador joven", dijo el gobernador que también se comprometió a seguir trabajando para "bajar la violencia y para sacar las armas de la calle".

Prototipo de taxi seguro

En tanto el ministro Pullaro, quien había calificado de "mal nacidos" a los autores del crimen de Rodríguez, propuso iniciar negociaciones con la Nación para desarrollar en Santa Fe un prototipo de taxi seguro y destacó que el Estado "debe generar las condiciones de seguridad para que los taxistas puedan trabajar tranquilos".

Ayer Pullaro reiteró: "El caso nos preocupa, nos golpea y nos duele un hecho de estas características, más cuando en los últimos meses habíamos tenido muy pero muy pocas denuncias sobre robos de taxis". Y al ser consultado sobre el pedido de la colocación de mamparas y del cobro con tarjetas, reconoció que es un debate para dar. "En la Argentina, los gremios de taxis no están de acuerdo en general con la colocación de mamparas. En otras ciudades de la provincia hay ordenanzas para la colocación y, más allá de que están permitidas, no se usan. Lo que aducen los taxistas, es que los autos no están preparados".

En esa línea, Pullaro tiró la idea de solicitarle a la Nación que a través del Instituto de Tecnología (Inti) se "pueda diseñar un prototipo desde Santa Fe y para toda la Argentina y que se pueda hacer una negociación con las automotrices para generar este modelo que permita tener las condiciones de seguridad" para vehículos destinados a taxis y remises.

Anoche taxistas y conductores de vehículos de alquiler se concentraron en el Parque Federal para debatir las medidas de seguridad a reclamar en la próxima reunión con las autoridades provinciales, municipales y policiales, a la vez que resolvieron hacer una colecta para colaborar con la familia del chofer asesinado a sangre fría al filo de la medianoche del lunes.