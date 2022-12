Hisopados Covid: quiénes deben testearse en esta nueva ola y dónde hacerlo Ante la suba de casos de coronavirus es necesario repasar el protocolo vigente. A quiénes les corresponde el examen. Las opciones en la salud pública y privada Por Florencia O’Keeffe 22 de diciembre 2022 · 09:48hs

Testeos. En el ámbito público hay que pedir turno para hisoparse

“Tengo síntomas de Covid: tos, malestar general, algo de fiebre...llamé al servicio de emergencias y me indicaron un hisopado pero mi obra social no me reconoce el test. No sé qué hacer”, contó a este diario Isabel, de 76 años, quien no quería salir de su casa porque se sentía mal.

El caso resume lo que está ocurriendo por estos días en Rosario donde los contagios se multiplicaron: muchos quieren hacerse el examen para saber si tienen o no Covid, y no saben dónde recurrir, no conocen las normativas vigentes o se encuentran con que su obra social no tiene convenio con ningún laboratorio.

Subieron el 300% los casos de Covid en Rosario en solo una semana