¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto?

Hoy me puse a observar a los chicos de los deliverys que hacen un esfuerzo tremendo para ganar algo de dinero. A pensar en un amigo que tiene un negocio y está jaqueado por los delincuentes. Vi el sacrificio que hace mi padre que es jubilado de 73 años y sigue trabajando, el de mi mujer que es docente y el mío que tengo dos trabajos. Y me pregunté: ¿hasta cuándo? Con lo que nos cuesta ganar dinero para llevar una vida digna. ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar a estos políticos parásitos en todos los estamentos a nivel nacional, provincial y municipal, que nos llenan de ñoquis y ministerios inútiles, malgastando nuestros recursos? No saben más que generar impuestos y nada de trabajo en uno de los ocho países con más riquezas del mundo, ahogando a la población, que no nos brindan soluciones de fondo contra el narcotráfico, la inseguridad, la falta de justicia, y ya ni siquiera sirven para garantizarnos que respiremos aire puro frente a unos de los humedales más grandes del mundo. Políticos que nos esquilman a los de siempre y más que a nadie a los jubilados. Ya hemos protestado en innumerables marchas durante décadas y estamos cada vez peor. He buscado otras maneras de llamar la atención de esta clase política sin cojones y no hay manera de que escuchen, por eso sólo se me ocurre que como sociedad tengamos memoria a la hora de votar y busquemos gente nueva con propuestas claras y reales, por que con estos políticos profesionales que se alternan en el poder no tenemos horizonte.