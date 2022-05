Gerardo Romano hizo una extraña defensa de Alberto Fernández, a quien insultó

El actor dijo que el presidente "es un pelotudo pero no un hdp", al referirse al episodio de la fiesta en Olivos durante la cuarentena más dura por la pandemia

Gerardo Romano no sólo trasciende por sus trabajos actorales sino también por sus polémicas declaraciones, como las que formuló este viernes durante una entrevista en una radio porteña cuando ensayó una particular defensa del presidente de la Nación. “Es un pelotudo Alberto Fernández por haber hecho eso. Un recontra pelotudo. Pero no es un hijo de puta”, dijo a raíz de la fiesta en Olivos.