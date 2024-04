Talleres de pedagogía Waldorf en Roldán para mostrar otra forma de aprender

Carolina, nacida y criada en Roldán al igual que sus padres, intenta acercar a los ciudadanos esta mirada que puede parecer muy novedosa pero que tiene muchos años de historia en el mundo y en nuestro país.

En diálogo con este diario contó qué la llevó a interiorizarse en este modo de aprender y por qué cree que es tan importante que más familias lo conozcan y se sumen. "Mi inquietud nace durante el profesorado, observando ciertas fallas en el sistema educativo predominante en las escuelas públicas. Los chicos no aprendían o se los veía apáticos frente a las propuestas pedagógicas, perdiendo interés por conocer el mundo. No me cerraba la estructura de la escuela tradicional y empecé a buscar alternativas".

Primero se involucró en la enseñanza Montessori, también conocida como una de las propuestas "libres" que no se ajustan a los formatos tradicionales de la educación. Sin embargo, no era lo que buscaba.

Fue entonces cuando estudiando y analizando las posibilidades y virtudes de la pedagogía Waldorf encontró su camino. Actualmente participa en un proyecto que impulsa esta modalidad de enseñanza (que es incluso una forma de vida) en Ibarlucea. Es una propuesta de escuela autogestiva llamada "Crecer en Ronda".

Carolina cuenta que si bien en Santa Fe está cada vez más extendido el conocimiento de la pedagogía Waldorf hay pocas instituciones que enseñan de esta manera (hay propuestas en Villa Constitución, en Rafaela, en Rosario). Existe una mayor cantidad de escuelas con este perfil en Córdoba y Buenos Aires, por ejemplo."Por eso nos interesa tanto que se difunda porque hemos visto a lo largo de los años que muchas familias encuentran en esta propuesta lo que estaban buscando para sus hijos", destaca.

Para la pedagoga, en las escuelas públicas tradicionales se fragmentan los contenidos por áreas, generando un desmembramiento de los mismos. Están muy desconectadas las unas de las otras "y eso hace que los niños no le encuentren sentido en la vida practica. Las instituciones están planteadas desde un punto de vista más ligado al encierro, desde lo edilicio, al quedarse cada vez más en quietud, a participar del proceso de aprendizaje desde la pasividad. Sumar y restar solo con un sentido mecánico, saber de memoria un capítulo de determinado libro no asegura un aprendizaje integral" , asegura.

"Es frecuente escuchar a los propios alumnos que dicen: para qué tengo que aprender esto en Lengua si no me sirve, para qué hago tal cosa en Matemáticas si no entiendo nada. Y los padres, advierten que ese modo de aprendizaje no les resulta eficaz, y no es aplicable en la vida cotidiana".

Lo que proponemos desde las escuelas Waldorf es un contacto directo con la naturaleza, y si es posible, con todos los reinos que están inmersa en ella, por eso están ubicadas en lugares que permiten esto. Llevamos a los chicos a lo natural, a conocer la madera, las lanas de oveja, observar animales, árboles y plantas en las diferentes estaciones del año, en definitiva, a percibir al mundo tal cual es. "El proceso de aprendizaje es vivo. Ellos participan activamente de él a través del movimiento, de la creación de imágenes para entender el mundo, y luego, llega el concepto".

Todos los momentos que compartimos durante las mañanas son importantes: el desayuno también, compartimos alimentos que ellos traen, muchos son caseros, probamos frutas nuevas, reconocemos olores, sabores. Lo relacionado con el tacto y lo visual es fundamental.

El arte es central. La importancia de lo que se hace con las propias manos es fundamental, y acompañar el proceso de ello. Sobre todo en un mundo tan atravesado por lo virtual, las tablets, los celulares, y la inmediatez de las cosas.

"Los niños abordan todos los contenidos necesarios para su edad, para su etapa evolutiva, no estamos ajenos de todos los aprendizajes necesarios para su vida cotidiana, su vida social y su entorno. Aprendemos mucho, conocemos el mundo que nos rodea, lo hacemos parte, por medio del arte, la palabra, los números, las letras, los cuentos, las imágenes, sentimos, pensamos y hacemos con amorosidad y con lo que cada niño necesita", expresa.

Quienes deseen anotarse en el taller a realizarse en el mes de abril tienen que comunicarse al 3416589451, Roldán.