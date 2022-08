“Necesito mejorar mi bronceado, regresando a Ibiza”, escribió Wanda Nara, junto a la postal en la que toma la foto desde la ventanilla del avión, en una de sus historias de Instagram. “Nos fuimos”, fue lo que publicó Mauro Icardi junto a la foto de ambos, en una publicación de su feed. En otra historia, la empresaria sumó: “Ibiza con ellos”, en la foto en la que se ve al jugador del Paris Saint-Germain (PSG) junto a sus dos pequeñas hijas.

Más tarde, la empresaria usó su cuenta de Twitter para dejar un contundente mensaje y aclarar las cosas. En un primer tuit publicó “a quien corresponda” y luego, en el siguiente posteo, hizo un fuerte descargo sobre su situación personal.

“No creo que sea importante mi estado civil, soy un poquito más que la mujer ‘De’, tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie. Si elijo estar con quien quiero estar es por Amor a mi Familia. Que vale muchísimo más que cualquier cosa”, escribió Wanda y cerró la publicación con un corazón.

A quien corresponda — wan (@wandaicardi27) August 7, 2022

Es que, durante su estadía en Buenos Aires trascendió un audio que Wanda le habría enviado a su empleada doméstica, quien se encarga de cuidar su casa de campo en Italia, sobre el fin de su matrimonio con el jugador de fútbol: “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

Antes de partir al Viejo Continente, fue consultada sobre su relación con el jugador del PSG. “¿Te vas a ver con Mauro?”, le preguntaron. “Me voy con mi familia...”, respondió Nara y manifestó que no iba a hablar de los rumores de separación de Icardi para evitar que “saquen una idea diferente” sobre lo que estaba pasando. Pero aclaró: “Con Mauro hablamos todo el tiempo”.

Finalmente, lo cierto es que se trató simplemente de otra turbulencia en la relación entre el futbolista y la modelo que ya se encuentran en tierras españolas para disfrutar de sus vacaciones en la famosa isla. “Ibiza siempre es un buen plan”, fue lo que escribió la empresaria en una de las postales que compartió en su cuenta.