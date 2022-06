Frazadazo en la UNR por la falta de gas en las facultades

"Los estudiantes no somos prioridad para el gobierno nacional, que no destina el presupuesto necesario, y el Rector nos hace promesas, pero no termina solucionando los problemas" dijo Enzo Balbuena, miembro de la FUR y Consejero Superior de la UNR.

Balbuena repasó las dificultades con las que se encuentran cuando asisten a clases: falta el gas en algunas Facultades en uno de los inviernos más fríos del último tiempo, hay obras destruidas y que no se terminaron en pandemia como en Ciencias Médicas, faltan cargos docentes en Arquitectura, o se recortaron derechos como comedores o fotocopias en otras. Son estos y más los problemas que se denuncian.

"La inflación se come los salarios docentes y esta semana vamos a llegar a 9 días de paro en todo el cuatrimestre, y en el medio nadie nos da ninguna respuesta concreta: ni el Gobierno Nacional abre de nuevo la paritaria, ni el Rectorado de la UNR se ha posicionado para que haya más presupuesto y podamos solucionar los problemas" afirmó.

Desde la UNR señalaron que están trabajando para reponer el gas en varios edificios, donde la prestación se vio afectada por la vandalización de cabinas y el robo de medidores. De acuerdo al documento que circuló desde la sede de gobierno de la UNR, ya se recuperó parte importante del servicio en Psicología e Ingeniería, mientras continúan las obras en Área Salud y Rectorado para solucionar los problemas imprevistos generados por el hurto de las instalaciones.

En tanto, en las facultades del área salud, se adjudicó una obra por 16 millones de pesos en el mes de mayo y ya se realizaron las tareas de adecuación de la red interna de media presión y verificación de hermeticidad, en los puntos de regulación de cada uno de los 9 edificios del centro universitario área salud. El próximo viernes 24 de junio comienzan las tareas para la rehabilitación del edificio correspondiente a la Facultad de Medicina.

Cabe recordar, que a raíz de un incendio provocado por un acto de vandalismo en la red de alta presión ubicada en calle Suipacha, la empresa Litoral Gas limitó el servicio. Esta estación abastecía los edificios de las Facultades de Odontología, Ciencias Médicas y parte de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, lo que requirió de una obra en 3 etapas para recuperar la provisión del servicio. En este momento, se está ejecutando la última de esas etapas.