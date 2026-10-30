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Franco Colapinto cerró un viernes opaco en México y no termina de recuperarse

El argentino finalizó 16º el único ensayo en que participó del GP de México y lejos de su compañero Pierre Gasly. El sábado debe dar un golpe sobre la mesa

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

30 de octubre 2026 · 20:03hs
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El Alpine de Franco Colapinto

El Alpine de Franco Colapinto, en el asfalto del Hermanos Rodríguez de México.

Franco Colapinto cerró un viernes opaco, en la única tanda de ensayos que disputó en el Hermanos Rodríguez de México. El 16º puesto así lo reflejó, pero sobre todo el contraste con su compañero de Alpine Pierre Gasly, que lo superó en todo momento. Este sábado será la FP3 a las 15.30 y a las 19 la clasificación.

Por supuesto que hay efectos negativos de perderse una tanda de ensayos, pero después depende de muchos factores de cómo recuperar el tiempo perdido. Quedó claro que Colapinto no pudo recuperarlo, que siempre estuvo un paso atrás de su compañero y que de nuevo deberá remarla en la última práctica libre y, sobre todo, en la clasificación.

Aunque por supuesto que se trató solo de un ensayo, la sensación es que el argentino aún no puede recuperar esas magníficas sensaciones de la carrera de Madring. Lo que fue acaso el punto más alto en su corta carrera en la F-1 se convirtió en este vaivén a partir del error en Bakú del que todavía no ha podido asomar la cabeza. Y en el único ensayo en el Hermanos Rodríguez, no se vio otra cosa distinta a lo que se observó desde Malasia para acá.

Qué pasó en la FP2

Después de que Colapinto se perdiera la primera tanda por cederle el asiento al italiano Gabriele Mini, encaró la FP2 con gomas medias como la mayoría. Hizo tiempos similares al de Pierre Gasly, que de todas maneras siempre fue más rápido.

Colapinto llegó a marcar 1m 20,095s para su mejor intento en esa condición, entonces a solo 173 milésimas del francés, que antes de un toque entre Max Verstappen y Liam lawson, bajaría un poco más su registro, llevándolo a 1m 19,477s. Hasta ahí una diferencia lógica, pero que se agrandaría a la hora de ensayar clasificación.

Un toque que causó la roja en México

Este toque agresivo entre los pilotos de Red Bull y Racing Bulls dejó restos en la pista, hubo bandera roja y al habilitarse de nuevo, Gasly volvería a bajar a 1m 19,332s, siempre con neumáticos medios.

>> Leer más: Un escenario difícil para Alpine y Franco Colapinto, para un cierre de temporada que apuntaba para más

Por entonces ya varios pusieron gomas blandas y uno de ellos, Charles Leclerc, bloqueó en dos intentos de vuelta rápida yéndose afuera. También su compañero Lewis Hamilton sufrió un exceso y la Ferrari se le paró en la pista, por lo que debió dejarlo ahí con el VSC.

Justo Colapinto estaba a punto de abrir vuelta rápida con gomas nuevas blandas, así que decidió regresar hasta que la pista se habilite de nuevo. Antes ya había intentado abrir una, pero no embocó la curva uno y debió abortarla.

Gasly cronometró 1m 18,577s con la goma de clasificación y Colapinto, lejos, 1m 19,268s, 711 milésimas más lento. El argentino bajaría a 1m 19,132s en el segundo intento con la misma goma y el francés también se superaría a 1m 18,407s, alargando la diferencia entre ambos en 725 milésimas.Sin exagerar, Colapinto terminó a casi la misma distancia del francés que Mini en la FP1.

Dónde quedaron los dos Alpine

Gasly quedaba entonces 8º y Colapinto 16º, a falta de veinte minutos de la tanda, donde ya se agotó la parte de prueba de clasificación, y todo el mundo empezó a probar para carrera.

Gasly quedó a solo 580 milésimas del mejor tiempo de Charles Leclerc y Colapinto quedó a 1,305s, mucho en uno de los circuitos más cortos del calendario.

Por supuesto, el sábado será otro día, pero cuando no se empieza con buenas sensaciones todo cuesta el doble. Lo bueno para el equipo Alpine es que Gasly estuvo en sintonía y le peleó palmo a palmo a los Racing Bulls, su rival por ese puesto 5º en la Copa de Constructores que ya parece utópico.

Viene de la carrera de Austin donde todo le fue cuesta arriba y en México no empezó mejor. El argentino sabe absorber los golpes pero el de Bakú parece que tarda bastante en cicatrizar. Nada está dicho en el Hermanos Rodríguez, por supuesto.

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