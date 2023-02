La Unión Europea y el acuerdo con el MERCOSUR: ¿excusa o convicción?

No ha habido, no obstante, mayores progresos desde entonces, siendo la preocupación ambiental de la UE uno de los motivos que destacan. Países del bloque europeo esgrimieron que no se podría avanzar en la ratificación del instrumento debido a la falta de compromiso ambiental del entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, especialmente por su gestión respecto del “pulmón del mundo”. La selva amazónica, escasamente legislada, padeció durante los años bolsonaristas un significativo incremento de la deforestación, con causas que responden a intereses económicos. Del otro lado del Atlántico, la UE viene trabajando desde 2021 para prohibir las importaciones cuyo origen ocasione deforestación, propuesta que finalmente se plasmó en una ley promulgada el pasado diciembre. Dos realidades totalmente opuestas e inconciliables.

En octubre de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva triunfó sobre Bolsonaro en los comicios electorales y asumió como Presidente de Brasil el 1° de enero. Con una “agenda verde”, un discurso de “cero tolerancia” hacia la deforestación, efectivas medidas favorables al ambiente tomadas durante sus primeros días de gobierno, y con la activista amazónica Marina Silva como Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, la propuesta de gestión ambiental de Lula representa un giro de 180º con respecto a la de su predecesor.

En este nuevo contexto, el argumento sostenido por la UE ha quedado en desuso. Ante ello, cabe preguntarnos si la paralización del acuerdo MERCOSUR-UE se debe a una verdadera convicción ambiental por parte de ésta, o si se trata simplemente de una excusa para no dar lugar, intencionalmente, a mayores progresos. Si la respuesta es la segunda opción, seguiremos vislumbrando su dilatación, aún frente a la nueva impronta del gobierno brasileño. Si lo es la primera, lo lógico será que se propicie su avance, demostrando que las cuestiones ambientales tienen cada vez más peso en las decisiones políticas en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en el plano internacional.