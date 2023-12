La COP28: un nuevo paso insuficiente

Respecto a los combustibles fósiles, Estados Unidos, el tercer consumidor de carbón del mundo, se unió a la Alianza Powering Past Coal, junto con otros nueve nuevos miembros. pidiendo explícitamente que "no haya carbón nuevo". Pero no se logró en esta COP una declaración contundente de dejar de utilizar los combustibles fósiles con metas claras, que es una de las medidas más buscadas, ya que encontró la resistencia de los países que se benefician con la producción de hidrocarburos, y que no alcanzan a dimensionar la gravedad de corromper definitivamente el clima planetario.