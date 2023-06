La campaña electoral, una excelente oportunidad para introducir el debate sobre cuestiones ambientales

La influencia de los temas relacionados con el cambio climático en los procesos electorales es un fenómeno cada vez más evidente en todo el mundo. A medida que la conciencia sobre los desafíos ambientales aumenta, los ciudadanos se preocupan cada vez más por elegir líderes y políticas que aborden de manera efectiva el cambio climático y promuevan la sostenibilidad. Sin embargo, aún no hay propuestas concretas de ningún espacio político para las próximas elecciones de nuestro país. ¿Los candidatos en campaña, dicen lo que la gente quiere escuchar?

"Decirle a la gente lo que quiere escuchar" es una expresión comúnmente utilizada en el contexto de la política. A menudo los candidatos ajustan su discurso y mensaje para satisfacer las expectativas y deseos de su audiencia. Entonces si esto fuera así, significa que no hay contenido ambiental en las plataformas políticas porque como sociedad no estamos dando señales de que sea un tema prioritario.

En el año 2017, tuve la oportunidad de reunirme en la ciudad de La Haya, Países Bajos, con la Prof. Dr. Jacqueline Cramer, quien fuera Ministra de Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de los Países Bajos durante el período de 2007 a 2010 y asesora estratégica del Instituto de Sostenibilidad de Utrecht en la Universidad de Utrecht, entre otros cargos a través de su larga trayectoria. En su libro titulado “Aprendiendo sobre Responsabilidad Social Corporativa: La Experiencia Holandesa” publicado en 2003, ya nos hablaba sobre la simbiosis entre el Estado, las empresas y las personas, explicando que se debe apalancar sobre el poder de las personas, ya que serán las personas las que a través de sus elecciones, demandas y opiniones exigirán a las empresas por el cumplimiento de estándares de sostenibilidad. A esta relación la llama “el surgimiento de la regulación civil”, basada en publicaciones del reconocido sociólogo español Manuel Castells, y que a partir de la interacción de las personas a través del (incipiente) uso de las redes sociales, los consumidores hoy se encuentran en una mejor posición para evaluar una compra y calificar a las empresas, consecuentemente, las empresas deben realizar mayores esfuerzos por satisfacer a una demanda más informada, no solo ofreciendo otro tipo de productos sino como también publicando sus reportes de sostenibilidad, mostrando que poseen una gestión sustentable y sostenible.

Pero entonces, ¿Qué sucede, por qué no estamos escuchando propuestas sobre cambio climático de ningún espacio político? ¿Nuestra sociedad no está informada y no demanda sobre temas ambientales?

No deberíamos dejar pasar una gran oportunidad de exigir a los futuros gobernantes que se comprometan a cumplir las metas ambientales asumidas a nivel internacional. Más allá de la coyuntura, es necesario exigir la inclusión de estos temas en la agenda política que hoy parece marcada solamente por combatir a la inflación y la inseguridad, que obviamente deben ser temas abordados de manera urgente, pero que no deberían ser los únicos eslóganes de campaña, ya que los efectos del cambio climático también merecen carácter de urgencia, o acaso las últimas olas de calor, el efecto y pérdidas originadas por la sequía, la bajante histórica de los ríos y las tormentas extremas cada vez más habituales, la contaminación del aire, la escasez de agua potable, la contaminación por el uso de agrotóxicos, la pérdida de biodiversidad de nuestros ecosistemas no son también temas que deben tratarse y legislarse con urgencia.

Tenemos ejemplos a nivel mundial, en las principales potencias, que la cuestión ambiental tuvo un rol determinante en las últimas elecciones. En los Estados Unidos, el cambio climático se ha convertido en un tema polarizador en las elecciones presidenciales y legislativas. Durante las elecciones de 2020, la candidatura presidencial de Joe Biden presentó un ambicioso plan de acción climática, incluyendo el retorno al Acuerdo de París y la implementación de medidas para reducir las emisiones de carbono. Esto resonó con los votantes preocupados por el cambio climático y contribuyó a su victoria.

Por su parte, en Alemania, el partido político Los Verdes ha ganado terreno en los últimos años al enfocarse en políticas ambientales y energías renovables. Durante las elecciones federales de 2021, Los Verdes obtuvieron un resultado histórico, consolidándose como la segunda fuerza política más grande del país. Esto demuestra cómo el cambio climático ha influido en las preferencias de los votantes y ha llevado a un cambio significativo en el panorama político. En la región, la última campaña de Lula da Silva, tuvo como uno de sus ejes centrales la promesa de cero deforestación y combatir los delitos ambientales.

Estos ejemplos nos indican que el cambio climático ha demostrado ser un tema que influye en los procesos electorales. Los votantes están cada vez más preocupados por el futuro del planeta y esperan que sus líderes tomen medidas efectivas para enfrentar esta crisis global. La forma en que los candidatos y partidos aborden el cambio climático puede marcar la diferencia en el apoyo que reciben de los votantes y en el resultado de las elecciones.

En conclusión, la influencia de los temas relacionados con el cambio climático en los procesos electorales a nivel mundial es innegable, pero aquí no estamos viendo aún ninguna propuesta de los candidatos. ¿Cómo haremos entonces, en estos meses de campañas y slogans políticos, para visibilizar los temas ambientales para que los candidatos tomen nota sobre los temas que la gente quiere escuchar?