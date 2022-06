Financiamiento verde en la Unión Europea

Sin duda, la situación internacional de los últimos años, posiciona al financiamiento verde como un actor de suma relevancia. Los recursos naturales más explotados son finitos y la forma en que generalmente son explotados no es sostenible. Pero ¿cuáles son los obstáculos que enfrentamos? No es solo el cambio en la forma de pensar y actuar de la población, sino también la habilidad de las personas para financiar estos cambios. Sin capital no hay inversión, sin inversión no hay cambio.