El ingreso a una nueva era geológica: desde el Holoceno hacia el Antropoceno

Los resultados de este último análisis señalan que, en el proceso referido al cambio climático, la concentración atmosférica de CO2 superó el límite en un 19.43%, y el forzamiento radiativo antropogénico en un 191%. En términos de la integridad de la biosfera, tanto la diversidad genética como la funcionalidad enfrentan amenazas críticas, con tasas de extinción superando significativamente los límites establecidos en más del 1000%. Por su parte, los flujos biogeoquímicos de fósforo y nitrógeno también han superado los límites. Los cambios de uso de suelo, aunque por debajo del límite global, han afectado considerablemente varios biomas. La perturbación del agua dulce, diferenciada en azul (agua superficial y subterránea) y verde (agua disponible para las plantas en el suelo), supera en el primer caso el 93% de los límites, mientras que en el segundo se encuentra por debajo, pero aún indica riesgos. La liberación no regulada de productos químicos sintéticos ha transgredido el límite ampliamente, representando un riesgo crítico. Los procesos restantes no han superado los valores establecidos como críticos; sin embargo, no por eso se les debe dar menor importancia.